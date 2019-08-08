Москва, , 14:54 — REGNUM

Минсельхоз не наблюдает резких ценовых колебаний на хлеб. Об этом говорится в распространенном сообщении профильного министерства.

Хлеб

«В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — заверили в Минсельхозе.

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По данным министерства, «по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным — несколько превышает его».

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Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции», — успокаивает Минсельхоз потребителей.

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В Минсельхозе также напоминают, что ожидает урожай зерна в России в 2019 году на уровне 118 млн тонн, пшеницы — 75 млн тонн. Урожай позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и сформировать достаточные переходящие запасы для сохранения стабильной ценовой ситуации, заверило министерство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росстат опубликовал данные, согласно которым в России наблюдаются самые высокие цены на хлеб за последние десять лет. Росстат опубликовал данные, согласно которым с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. В Госдуме напомнили, что рост цен на хлеб давал старт политическим потрясениям в России.

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