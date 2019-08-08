Калуга, , 13:22 — REGNUM

В Калужской области насчитывается порядка 10 крупных хлебозаводов и более 50 пекарен. Крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий — калужский хлебокомбинат — в 2018 году произвёл 20 тыс. 869 тонн продукции, или 40% от общего объема производства по региону. В системе областной потребительской кооперации производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют 13 потребительских районных обществ. В 2018 году было испечено 5,6 тыс. тонн хлебных изделий, или 10% от общего объёма производства по области. Эти цифры 8 августа назвали корреспонденту ИА REGNUM в министерстве конкурентной политики региона.

Прилавки с хлебом в калужском магазине Kaluga-gov.ru

Продукция местных производителей хлеба и хлебобулочных изделий широко представлена в ассортименте розничных торговых сетей области, где доля местного хлеба составила в 2018 году 80% от сетевого товарооборота. В настоящее время разброс цен в магазинах широк: от 25,19 руб. за 380-граммовый нарезной пшеничный белый батон до 299 рублей за 700-граммовый ржаной бездрожжевой хлеб.

В калужских магазинах можно купить хлеб «Дарницкий» ржаной черный — 600 граммов за 26,09 руб., нарезной батон — 400 г. за 29 руб. 89 коп., хлеб «Чиабатта» — 150 г. за 40 рублей, хлеб «Бородинский» — 500 г. за 64 рубля, безглютеновый хлеб — 300 г. за 144 рубля, ржаной хлеб «Фермерский» — 400 г. за 218 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области, издано существуют свои традиции хлебопечения. Так, белому нарезному батону калужского хлебокомбината специалисты «Роскачества» присвоили номинацию «Качественный товар». Калужские пекари также возродили местный бренд — знаменитое «Калужское тесто». Ранее оно было снято с производства, и рецепт забылся. Однако усилиями местных краеведов состав и технологию приготовления «Калужского теста» удалось восстановить. Оказалось, что это не совсем тесто, а мягкая и сладкая хлебная масса, сделанная из сухарей.

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