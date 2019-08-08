Симферополь, 8 августа 2019, 12:13 — REGNUM
Цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия в Крыму продолжают расти. Об этом 8 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.
Так, по данным корреспондента, в среднем белый хлеб и батон стоит в магазинах полуострова от 20 до 35 рублей. Хлеб из ржаной муки в Крыму стоит около 40 рублей, а в Севастополе — 50 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РК, в 2019 году крымские аграрии полностью обеспечили потребности местных жителей в хлебе и готовятся к экспорту зерна.