Симферополь, , 12:13 — REGNUM

Цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия в Крыму продолжают расти. Об этом 8 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.

Хлеб Анна Побежимова © ИА Красная Весна

«По итогам 2018 году уровень инфляции в республике составил 5,5%. В связи с этим хлеб на полуострове подорожал на 12%, сахар и мука на 30%, а куриные яйца на 47%. В 2019 году эти тенденции сохраняются, но более полную картину можно будет понять в начале следующего года», — уточнили специалисты.

Так, по данным корреспондента, в среднем белый хлеб и батон стоит в магазинах полуострова от 20 до 35 рублей. Хлеб из ржаной муки в Крыму стоит около 40 рублей, а в Севастополе — 50 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РК, в 2019 году крымские аграрии полностью обеспечили потребности местных жителей в хлебе и готовятся к экспорту зерна.

Об этом: Крым полностью обеспечил себя зерном — министр