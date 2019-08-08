Чебоксары, , 12:19 — REGNUM

В Чувашии с начала года стоимость хлеба в магазинах выросла в среднем на 3,9−6,3%, что выше уровня инфляции, составившей за полгода 2,1%. Об этом свидетельствуют данные КУП «Арог-Инновации» и Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На 1 августа в Чувашии средняя отпускная стоимость нарезного батона из муки высшего сорта за 0,35−0,4 кг составила 20,29 рублей. Стоимость ржано-пшеничного формового хлеба и подового «Дарницкого» в среднем составляла 21,06 и 22,43 рубля за 0,7 кг. Пшеничный хлеб отпускался за 22,03 рублей за 0,45−0,5 кг.

В магазинах пшеничный хлеб в среднем продавался за 24,1 рублей (за 0,45−0,65 кг), что на 50 копеек дороже, чем было по состоянию на 25 июля. Нарезной батон за неделю подешевел на 10 копеек и достиг 23 рублей (за 0,35−0,4 кг), цена ржано-пшеничного хлеба возросла за неделю на 20 копеек — до 23,7 рублей (за 0,6−0,7 кг).

Отметим, что за год стоимость пшеничного хлеба в магазинах Чувашии в среднем выросла на 90 копеек (+3,88%), батон подорожал на 1,2 рубля (+5,5%), ржано-пшеничный хлеб — 1,3 рубля (+5,8%). Если сравнивать данные с начала 2019 года, то за восемь месяцев текущего года стоимость пшеничного хлеба выросла на 90 копеек, батон подорожал на 1,3 рубля (+6%), ржано-пшеничный хлеб — 1,4 рубля (+6,3%).

На рынках пшеничный хлеб в среднем на 1 августа стоил 23,6 рублей, батон — 21,8 рублей, ржано-пшеничный хлеб — 22,5 рублей.

Отметим, по последним данным Чувашстата, в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года инфляция в Чувашии составила 2,1%, в том числе продовольственные товары подорожали на 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7%, что выше общего уровня инфляции в 5%. В Росстате отмечают, что цены на хлебобулочные изделия достигли максимальных значений с 2009 года.