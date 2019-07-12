Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM

Чиновники отказались от идеи строительства в Ростове-на-Дону метро. Возведение объекта власти посчитали нецелесообразным. Заменить подземку решено скоростным трамваем.

«Метро, в его классическом понимании, в Ростове нецелесообразно. Мы сосредоточились на развитии рельсового пассажирского транспорта. Легкорельсовый транспорт, так называемое «легкорельсовое метро», скоростной трамвай сможет развивать скорость свыше 24 км в час (скорость обычного трамвая — до 24 км в час)», — цитирует директора департамента транспорта областного центра Христофора Ермашова муниципальная газета «Ростов официальный».

Построить метро в городе-миллионнике мешают уникальная компактность донской столицы, недостаточный пассажиропоток, грунтовые воды. До конца текущего года чиновники намерены провести конкурс на разработку предпроектных предложений по проектированию и строительству рельсового пассажирского транспорта.

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О нерентабельности метро заявил также председатель общественного консультативного совета при департаменте транспорта Ростова и заведующий кафедрой «Логистики и управления транспортными системами» РГУПС профессор Энвер Мамаев, отметив, что население города увеличиваться не будет.

Напомним, что на необходимость строительства метрополитена в Ростове-на-Дону указал ранее донской губернатор Василий Голубев. Глава региона поручил городской администрации отчитаться «о том, где мы находимся с этим проектом, куда движемся и когда подойдём к началу процесса». По его мнению, «несмотря ни на что, метро — это наш региональный проект». В начале июня 2019 года глава региона назвал ориентировочную стоимость объекта.

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Ростовский губернатор Голубев раскрыл стоимость метро

Позднее ростовские чиновники указали на убыточность объекта и его нецелесообразность, а обоснование проекта было «притянуто за уши».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Воронеже возникла похожая ситуация со строительством метрополитена. Местные власти также отказались от этой идеи в пользу скоростного трамвая, хотя долгие годы планировалось создать именно метро.

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