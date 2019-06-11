Ростовский губернатор Голубев раскрыл стоимость метро

Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ориентировочную стоимость долгожданного метро в Ростове-на-Дону. Сумма строительства объекта составит 75−80 млрд рублей.

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«Речь идет о сумме в 75−80 млрд рублей. Сейчас мы уже не говорим о строительстве глубокого метро — рассматриваем различные варианты, в том числе, это может быть скоростной легкорельсовый трамвай, советуемся с Москвой, которая совершенно точно лидер в этом вопросе», — цитирует главу региона РБК.

К строительству метро, по словам Голубева, власти приступят в 2021 году.

На полях Петербургского международного экономического форума ростовский губернатор заявлял, что проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году. Реализация масштабного проекта возможна в рамках государственно-частного партнерства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») разъяснил примерную стоимость объекта. По словам народного избранника, в Ростове-на-Дону уже были проведены предпроектные работы на сумму в 100 млн рублей.

«Один километр метрополитена (того, который предполагался ранее), стоит порядка 10 млрд рублей — без начинки и без подвижного состава. Каждая станция стоит ещё около 10 млрд рублей — это непосредственно оборудование самой станции. Ростов в принципе готов к следующему шагу, но вопрос в финансировании. И Управление метро Ростова надо реанимировать, чтобы продолжать работу в этом направлении», — считает Котляров.

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