Воронеж, , 11:33 — REGNUM

Метрополитена в Воронеже не будет — региональные власти отказались от этой идеи. Однако планируется запустить скоростной трамвай. Об этом заявил губернатор Александр Гусев 4 июля на встрече с участниками форума «Молгород».

"Он будет проходить по наземной части, на эстакадах, а в центре города — под землёй. Пока видится так. Я уверен, что рельсовый транспорт в Воронеже нужен, и мы реализуем этот проект», — цитируют Гусева «Вести-Воронеж».

Сроки реализации проекта губернатор не назвал, но отметил, что к середине 2020 года будет готово технико-экономическое обоснование. Реализовывать проект планируют с помощью частного бизнеса при господдержке, в том числе, как рассчитывают власти региона, и из федерального бюджета. Сложности, отметил Гусев, могут возникнуть при размещении станций в центральной части города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в Воронеже активно обсуждался проект строительства городского метрополитена. Так, в сентябре 2018 года глава региона заявлял журналистам, что строительство метрополитена начнется до 2022 года.

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В мае этого года институт генплана Москвы, который занимается разработкой генерального плана Воронежа на 2021−2041 годы, предложил отказаться от метро в пользу трамвая как менее дорогостоящего и более востребованного вида транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, трамвайное движение в Воронеже было уничтожено в 2000-х годах. Тогда лоббисты обвинили трамвайное движение в создание заторов и даже в нанесении вреда экологии. Последний трамвай по улицам города прошел в апреле 2009 года.

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