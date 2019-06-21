«Обоснование ростовского метрополитена притянули за уши» — мнение

Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM Строительство метрополитена в Ростове-на-Дону вновь превращается в миф. На убыточность объекта и его нецелесообразность указали чиновники из администрации города-миллионника. Эксперты уверены, что строительство подземной городской железной дороги — вопрос политический. К настоящему моменту известно, что разработанная около 10 лет назад предполагаемая схема метрополитена к рассмотрению непригодна.

«Обоснование метрополитена тогда [около 10 лет назад] просто притянули за уши. Было принято решение [реанимировать проект метро], надо было что-то нарисовать. Сегодня поднимать эту работу неправильно», — цитирует директора ООО НПО «Южный градостроительный центр» Сергея Трухачёва портал donnews.ru.

По сути, его слова подтвердил и начальник перспективного развития департамента транспорта областного центра Александр Дегтярёв.

«Для нормальной работы метрополитена нужен пассажиропоток не меньше 55 тысяч человек. Такая пропускная способность исключительно избыточна для условий Ростова, где в пик мы имеем сейчас пассажиропоток не более 15 тысяч», — отметил чиновник (цитата donnews.ru).

По его словам, окупает себя метро в Москве, а подземки в Казани и Нижнем Новгороде «глубоко убыточны». Именно поэтому метро, в его классическом понимании, для Ростова-на-Дону неактуально. При этом, считает Дегтярёв, развитием рельсового транспорта, в том числе и внеуличного, в городе-миллионнике занимаются.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев в апреле текущего года вернулся к теме строительства метров в Ростове-на-Дону и даже назвал новый срок начала строительства подземки — не позднее 2024 года. А после 20 апреля он хотел «услышать подробный отчёт о том, где мы находимся с этим проектом, куда движемся и когда подойдём к началу процесса». Но подробного отчёта так нигде представлено и не было.

Несколько дней назад донской глава назвал ориентировочную стоимость долгожданного метро — 75−80 млрд рублей. Но на основании каких данных высчитана эта сумма, неизвестно.

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