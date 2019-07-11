Магадан, Магаданская область, , 08:24 — REGNUM

Власти Колымы готовы выделить на презентацию региона на Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке в сентябре, более 11, 5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации, размещенной на сайте госзакупок, выполнение трёх макетов фауны (почему-то выбор пал на овцебыка и на палтус) оценивается в 4,1 млн рублей.

Аренда информационных киосков и разработка программного обеспечения для Windows 10, с мультимедийной информацией о Магаданской области обойдётся в 4,6 млн рублей. Третий лот дублирует предыдущий, но его сумма 2,9 млн рублей.

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По мнению местного портала, это не окончательные закупки в рамках подготовки к ВЭФ-2019.

«Весьма» «На сегодняшний день траты на ВЭФ-2019 уже составляют 11,6 миллиона рублей. И на этом, естественно, не закончатся. А в сентябре, вероятнее всего, мэр города в 5-й раз повезёт на форум проект «Солнечный. Магадан», а «на полях» с кем-то будет беседовать губернатор. Вопрос: «а можно туда просто съездить, не тратя десятки миллионов рублей каждый год, ведь у вас есть готовые объекты», — остаётся риторическим».

При этом ещё в июне колымский губернатор Сергей Носов на одном из совещаний настаивал на формировании чёткого понимания целей и задач форума, а соответственно и трат:

«Давайте сформулируем, какая задача на ВЭФе у нас стоит. Что мы хотим добиться и какой положительный результат от активной работы на нашем главном форуме для дальневосточников должен быть. Что мы хотим получить, в каких направлениях? На следующей неделе, прямо в самом начале недели — серьёзное совещание. Что мы в итоге хотим получить? Довести, если хотите, мысль о наших проблемах и задачах, изменить подходы к решению этих проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Магаданская область на участие в ВЭФ потратила более 33 млн рублей. В форуме приняли участие представители более 60 стран и около 1000 компаний.

V Восточный экономический форум состоится во Владивостоке на острове Русский в сентября 2019 года.

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