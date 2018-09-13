Носов намерен уводить Колыму от моноэкономики: итоги ВЭФ-2018

Магадан, Магаданская область, , 09:30 — REGNUM Руководство Магаданской области пыталось сделать на IV Восточном экономическом форуме шаги к диверсификации экономики региона. Об этом, подводя итоги ВЭФ-2018 для Колымы, рассказал губернатор области Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Решили, что вопросом ухода от монозависимости нужно серьёзно заниматься. Например, моя встреча с министром промышленности РФ привела к тому, что мы определили, как фактически проработать варианты развития железорудной базы Магаданской области. Это очень важная тема потому, что это было поручение Юрия Трутнева (полпред президента Рф в ДФО — прим. ИА REGNUM). Везти металл с Урала или Сибири довольно далеко. У нас есть свои производства, и нужно очень грамотно и сбалансированно их задействовать. Это то, от чего можно отталкиваться», — считает Сергей Носов.

Он пояснил, что с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым достигнуты договорённости о поддержке пяти промышленных проектов. Уходу от моноэкономики, по мнению Сергея Носова, будут способствовать и результаты проведённых в ходе ВЭФ переговоров с «РусГидро», «Деловой Россией», промышленниками и другими структурами.

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В ходе мероприятия также решались вопросы авиасообщения региона с Москвой и грузоперевозок в регион. В этом направлении были проведены переговоры с осуществляющей перевозки товаров компанией «Феско».

"Наша задача — разобраться, что происходит на этом рынке, и в перспективе добиться снижения стоимости доставки грузов и товаров, которые приходят в порт Магадана. Здесь есть чем заниматься и над чем поработать. По приезде в Магадан я дам ряд поручений», — отметил Сергей Носов.

Для решения задачи цифровизации Колымы и развития в регионе Hi-Tek были также проведены переговоры с компаниями «Ростелекомом» и «Мегафон» и подписано соглашение со Сбербанком.

Как пояснил Сергей Носов, с руководством «Ростелекома» достигнута договорённость составить дорожную карту по работе над волоконной оптической линией связи.

«Мы определим в рамках федеральных средств, какой объем должен быть окончательно закреплен за Магаданской областью на эти цели, чтобы в кратчайшие сроки протянуть ВОЛС во все районы области. Также я провел переговоры с «Мегафоном» и пригласил их к разработке системы связи, которая охватит всю Колыму. Нам нужны современные инженерные решения, нужен комплексный к этому подход. Потому что у нас нет желания тратить впустую деньги. Что касается подписания соглашения с Германом Грефом, то заинтересованы в возможностях Сбербанка с точки зрения хай-тек-технологий, которыми эта структура обладает и может предложить региону для развития цифровизации различных социальных направлений», — пояснил губернатор Магаданской области.

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Он также получил в ходе ВЭФ со стороны министра спорта РФ Павла Колобкова поддержку намерения строить спортивные объекты в Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 13 сентября завершается IV Восточный экономический форум. В нём приняли участи представители более 60 стран и около 1000 компаний.