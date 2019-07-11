Благовещенск, , 06:28 — REGNUM

Экспозиция Приамурья на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет посвящена экспортному потенциалу территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Павильон области будет представлен композицией из трёх этажей, которые будут представлять различные направления экономического развития. Так, на первом этаже разместится выставка газохимической отрасли, где можно будет отследить путь сырья от Чагоянского месторождения по трубопроводу «Сила Сибири» к Амурскому газоперерабатывающему заводу и газохимическому кластеру и далее к потребителям продукции этих предприятий.

Второй этаж продемонстрирует привлекательность агломерации «Хэйхэ — Благовещенск», оформившуюся со строительством моста через Амур, связывающего города разных стран. Также здесь на интерактивных панелях можно будет увидеть этапы развития Приамурья и перспективы до 2035 года. Площадь экспортного павильона составляет 20 метров, поэтому будет ограничено количество участников. Желающих много, поэтому проводится отбор среди предпринимателей региона. Окончательный список участников определит организационный комитет при губернаторе.

Третий этаж будет отведён под зону для переговоров и стол для подписания соглашений. Кроме того, здесь разместится фотовыставка, демонстрирующая ход промышленного строительства в области. Участие в работе экспозиции примут ПАО «Газпром», СИБУР, ESN-group и группа компаний «РЕГИОН».

Для привлечения внимания, рядом с павильоном будут демонстрироваться интересные опыты с различными химическими элементами, в частности с жидким азотом.

В прошлом году Приамурье свою экспозицию посвятило истории становления взаимоотношений между Россией и Китаем, павильон посетили более 70 тыс человек, в том числе главы России и Китая — Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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Как сообщало ИА REGNUM, участие Сахалина в работе пятого Восточного экономического форума, который состоится в сентябре 2019 года во Владивостоке на острове Русский, обойдётся региональному бюджету в 44,5 млн рублей. При этом отмечается, что участвовать в форуме будет старый павильон, он лишь будет немного обновлён.