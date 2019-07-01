Южно-Сахалинск, , 10:54 — REGNUM

Сахалинская область не будет заказывать строительство и установку нового павильона для V ВЭФ. Власти островного региона приняли решение модернизировать павильон, который был создан для прошлогоднего форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На «Улице Дальнего Востока», на ВЭФ-2018 павильон Сахалинской области, выполненный в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн, занял первое место. После завершения работы форума, павильон был законсервирован и хранится на набережной кампуса ДВФУ.

В целях экономии бюджетных средств власти Сахалина решили использовать сооружение еще раз.

«Победный павильон» с ВЭФ-2018 модернизируют. Одну из «волн» стилизуют под парусник, а под вторую будет нырять серый кит. На серого кита выбор пал не случайно — популяция обитает в Охотском море и за 10 лет, что кит находится в «Красной книге», уничтожение популяции удалось остановить.

Обновленный павильон будет разбит на несколько зон: «Экономика и инвестиции», «Туризм», «ТОСЭР и свободный порт», другие.

Отдельная зона будет посвящена нефтегазовому комплексу Сахалина. А на озере рядом разместиться уменьшенная копия газовоза.

Как сообщало ИА REGNUM, за всю историю Восточного экономического форума павильоны регионов, на которые потрачены десятки миллионов рублей, не использовались повторно ни разу и вообще нигде не применялись. Многие их них были просто брошены на острове Русский в Приморье и пришли в негодность.