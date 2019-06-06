Восточный экономический форум для Якутии почти год спустя: есть результаты?

Якутск, , 09:21 — REGNUM Спустя почти год уже можно говорить, какие из озвученных на ВЭФ планов и подписанных соглашений действительно реализуются в Якутии или движутся в сторону исполнения. Республика не нашла частных денег на строительство Жатайской судоверфи, не стала «испытательным полигоном» для новых технологий, не создала центр изучения оленеводства, и пока незаметны какие-либо подвижки в планах развития лесопромышленности или реализации на территории республики проектов по беспилотному транспорту, нейротехнологиям и персонализированной медицине. Но какие-никакие результаты по соглашениям, заключённым на Восточном экономическом форуме в 2018 году, всё же есть — прибавилось конкретики в вопросе строительства моста через Лену и реализуются планы запустить в 2019 году алмазо-гранильный кластер на территории ТОР Кангалассы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего на ВЭФ-2018 Якутия подписала более 30 соглашений на общую сумму почти 3 млрд рублей, но конкретных результатов пока не видно, либо о них молчат.

Строительство Жатайской судоверфи началось, но поиски денег на её финансирование инвесторами (порядка 1,5 млрд рублей), которые шли на прошлом Восточном экономическом форуме, судя по всему, не увенчались успехом — пока речь идёт в основном только о государственном финансировании. При этом правительством республики в адрес Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики направлена заявка о включении АО «Жатайская судоверфь» в число резидентов ТОСЭР «Кангалассы».

В эту же территорию опережающего развития намерены включить алмазо-гранильный кластер, создание которого получило на ВЭФ-2018 нематериальную поддержку Минвостокразвития РФ, оформленную в специальном соглашении. По информации ЯСИА, официально открыть кластер планируется осенью 2019 года: на объекте уже произведены все строительно-монтажные работы по первому этапу и завершаются финальные отделочные работы, ведется пусконаладка оборудования резидентов, запланировано благоустройство территории.

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Самая интересная для жителей Якутии тема — это, конечно, мост через реку Лена, и в этом вопросе, активно обсуждаемом уже больше десяти лет, как кажется, есть подвижки. Правда, тема мостового перехода под Якутском с момента ВЭФ прошла разные стадии — от констатации президентом РФ Владимиром Путиным факта дороговизны этого проекта и заявления его полпреда в ДФО Юрия Трутнева, что он не видит достаточных оснований, чтобы вкладывать в этот мост деньги, до уверений главы региона Айсена Николаева: проект строительства моста попал в число экономически эффективных.

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«Проект набирает обороты. Есть положительное заключение Минэкономразвития России о том, что проект строительства Ленского моста экономически очень интересен и может быть включен в комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года, то есть в ближайшее время. Есть также ряд поручений руководителей государства по данному проекту», — заверил Айсен Николаев в конце мая 2019 года.

Однако конкретных шагов, которые бы вселяли уверенность, что этот мост скоро действительно начнут строить, пока не видно — при том, что на ВЭФ-2018 было заключено трёхстороннее соглашение о создании автодорожной инфраструктуры в Якутии. Документ, в котором в том числе шла речь о планах строительства Ленского моста, подписали глава республики Айсен Николаев, председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров и председатель Совета директоров CRCC — China Railway Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd У Цзяншунь. Целью подписания соглашения был поиск партнёров для подготовки проекта концессионной инициативы по строительству автомобильного моста через Лену. Пока о том, что таковые нашлись, руководство Якутии не заявляло. Зато сообщалось, что порядка 8 млрд в этот проект будет вложено из республиканского бюджета…

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Неизвестно, как идёт работа по реализации соглашения, подписанного с Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК) по развитию электросетевого хозяйства Якутии, — информация об этом не публиковалась. Есть и планы, про которые можно уверенно сказать, что они остались на бумаге, при том, что изначально звучали маловыполнимо, и их воплощения в жизнь спустя год, наверное, никто и не ждал. Речь о планах развивать лесопромышленность Якутии («Рослесхоз» искал на ВЭФ инвестора для глубокой переработке древесины в Алданском районе), намерении создать российско-канадский центр по изучению оленеводства (между Якутской сельхозакадемией и канадским Университетом Лаваля была достигнута такая предварительная договорённость), использовании Якутии в качестве «испытательного полигона» для применения новейших технологий развития Арктики (о такой готовности на ВЭФ заявлял первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков).

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На форуме были также подписаны соглашения с целью развития цифровизации в республики — с Российской венчурной компанией (РВК), Ростелекомом и компанией «ВЭБ-инновации». В рамках этих договорённостей планировалось развивать проекты по беспилотному транспорту, нейротехнологии, персонализированную медицину. Предполагалось, что беспилотный транспорт мог бы использоваться для осуществления северного завоза, но пока грузы на север Якутии по-прежнему доставляют только автомобили и речные суда.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях IV Восточного экономического форума подписано 175 соглашений на 2,9 трлн рублей, это больше, чем на предыдущих форумах.

Напомним также, что регионы ДФО уже готовятся к участию в пятом ВЭФ. В том числе в бюджете Якутии на эти цели заложили 30 млн рублей. Деньги будут потрачены на создание павильонов и информационных стендов республики, проведение дегустации и концертов для гостей мероприятия, подготовку «кабинета главы Якутии» для общения с инвесторами в комфортных условиях, транспортировку и проживание во Владивостоке региональной делегации.

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