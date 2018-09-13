На полях IV ВЭФ подписали 175 соглашений на 2,9 трлн рублей

Владивосток, , 10:24 — REGNUM На полях IV Восточного экономического форума подписано 175 соглашений на 2,9 трлн рублей. Это больше, чем на предыдущих форумах. Итогом первого ВЭФ стало подписание соглашений на 1,3 трлн рублей, второго — на 1,8, третьего на 2,5 трлн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Трутнев обещал «прямо завтра» начать подготовку нацпрограммы развития ДФО

Среди наиболее значимых проектов полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил ГОК на базе Баимской рудной площади на Чукотке, инвестиции азиатского инвестфонда Generations Fund в дальневосточные проекты российского агрохолдинга «Русагро», создание чистого комплекса по производству метанола и аммиака «Находкинского комплекса минеральных удобрений» с КРДВ, соглашение ОАК и «Аэрофлота» о поставке авиакомпании партии самолетов «Сухой Суперджет 100», соглашение «НОВАТЭКа» с правительством Камчатки и Минвостокразвития по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа и другие.

В заключительный день форума 13 сентября ожидается подписание ещё ряда соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−13 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русский проходит IV Восточный экономический форум. В рамках программы форума состоялось более 100 деловых мероприятий. Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголиии Халтмагийн Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра республики Корея Ли Нак Ёна.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале подготовки Национальной программы по развитию Дальнего Востока до 2035 года. В виду особой важности, документ будет подписан президентом.