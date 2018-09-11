Якутия готова стать «испытательным полигоном» для новых технологий

Владивосток, , 15:36 — REGNUM О готовности властей Якутии представить регион в качестве «испытательного полигона» для применения новейших технологий развития Арктики заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков во время своего выступления на сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в Арктической зоне Якутии обнаружено 400 месторождений ископаемых. Предлагаемые на форуме проекты создания безбилетников и беспилотных логистических проектов «автонет» и «аэронет» крайне перспективны для Якутии, полагает Стручков. По его мнению, для развития Арктики важно развитие интернета.

Новые спутники позволили бы удешевить интернет и осуществить переход на цифровую экономику. Вся арктическая территория Якутии — это хороший полигон для научных исследований. Планируется создание центра изучения экологии в Якутии. Правительство Якутии готово к сотрудничеству с инновационными компаниями. Якутия готова предоставить свою территорию в качестве «испытательного полигона» для новых технологий.

Напомним, что ВЭФ продлится с 11 по 13 сентября во Владивостоке. На сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» 11 сентября также выступил генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий» Сергей Жуков и вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

Читайте ранее в этом сюжете: Нобелевский лауреат рассказал о главном источнике загрязнения океана

Читайте развитие сюжета: Проректор ДВФУ: Институты должны ответить на вызов грядущего супер-кризиса