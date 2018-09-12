В ТОР Якутии «Кангалассы» строится ювелирно-гранильный кластер

Якутск, , 06:03 — REGNUM В Якутии создаётся ювелирно-гранильный кластер, который станет частью ТОР «Кангалассы». Этот проект получил нефинансовую поддержку Минвостокразвития, договорённость закреплена соглашением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Читайте также: ВЭФ-2018: «Развитие лесопромышленности в Якутии неизбежно»

«Общие инвестиции в проект, который вошёл в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», составят 700 млн рублей. Планируется создать 900 рабочих мест. Минвостокразвития будет вести постоянный мониторинг реализации проекта, чтобы подключиться и помочь инвестору в случае необходимости», — отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Соглашение о поддержке проекта создания ювелирно-гранильного кластера он подписал с генеральным директором компании «СЭЙБИЭМ» Анной Ивановой. Это дочерняя организация «Алмазэргиенбанка», которая занимается созданием инфраструктуры для кластера. Запустить проект планируется до конца 2018 года. Уже идёт его активное строительство: формируется комплексная инфраструктура для полного производственного цикла ювелирных изделий, огранки бриллиантов, а также продвижение продукции резидентов кластера на международный рынок. Кроме того, уже сформирован пул якорных резидентов.

Читайте также: Якутия готова стать «испытательным полигоном» для новых технологий

«Сегодня ведётся работа с тремя гранильными и двумя ювелирными компаниями. Очень важно, что мы попали в зону внимания Минвостокразвития России, поскольку это придаёт проекту особый статус. Мы уверены, что ЮГК станет ядром ТОР и перезапустит всю территорию опережающего развития как креативного города Кангалассы 2.0», — отметила Анна Иванова.

Предполагается, что предприятия смогут заниматься ювелирно-гранильной деятельностью в ТОР «Кангалассы» с начала 2019 года. Соглашение с министерством РФ по развитию Дальнего Востока предусматривает оказание административной, правовой или организационной поддержки инвестору в реализации проекта, включая совершенствование нормативной правовой базы и увеличение социально-экономических эффектов от его реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. В ходе него руководство Якутии планирует заключить более 30 соглашений.