Переговоры о поставках нефти по «Дружбе» проходят в Варшаве

Варшава, , 15:20 — REGNUM Переговоры представителей транспортных и нефтяных компаний из России, Польши и Германии начались в Варшаве. Среди них с российской стороны «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть».

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Украина возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в страны ЕС

Главная тема обсуждения — пути восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает РИА Новости. В ходе встречи, которая проходит в гостинице «Бристоль», стороны обсудят проблемы загрязнённой нефти и возобновления поставок качественного сырья по магистральному нефтепроводу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года на нефтепроводе «Дружба"произошла чрезвычайная ситуация, когда иностранные покупатели нефти обнаружили загрязнения хлорорганикой. Позднее выяснилось, что «грязная» нефть попала в магистральный нефтепровод через нефтяной терминал под Самарой. За инцидент ответственны частные компании, которые таким образом пытались скрыть хищение нефти. Вице-премьер России Дмитрий Козак 16 мая заявил, что компенсировать ущерб пострадавшим от «грязной» нефти компаниям придется российской корпорации «Транснефть».

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Арестованы четверо подозреваемых в диверсии на нефтепроводе «Дружба»

На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российская сторона должна понести финансовую ответственность за поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба». Он назвал недопустимой возможную угрозу для польской нефтеперерабатывающей отрасли. Моравецкий также рассказал об «очень сложных, очень жёстких» переговорах с Москвой, подчеркнув, что Польша не намерена отказываться от своих условий.