Фигурантку дела о загрязнении трубопровода «Дружба» оставили в СИЗО

Самара, , 10:21 — REGNUM Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы защиты по поводу смягчения меры пресечения для фигурантки дела о загрязнении трубопровода «Дружба» — генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости.

Суд отклонил просьбу защиты Балабай изменить решение суда о заключении их подзащитной до 29 июня на домашний арест.

«В удовлетворении жалобы отказать», — заявила судья.

По словам адвоката Балабай, они подадут повторную жалобу на изменение меры пресечения.

Как передавало ИА REGNUM, следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых человек. По версии следствия, они могли похитить нефть на сумму более чем один миллион рублей.

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