Самара, Самарская область, , 00:40 — REGNUM

Четыре человека, подозреваемые в причастности к загрязнению нефти нефтепровода «Дружба», арестованы, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В Самаре арестованы четверо членов организованной преступной группы, совершавших поставку нефти в загрязнённом виде с целью скрыть её хищение», — говорится в сообщении.

Речь идёт о гендиректоре ООО «Нефтеперевалка» Светлане Балабай, её заместителе Рустаме Хуснутдинове, гендиректоре ООО «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве и замдиректора ООО «Магистраль» Сергее Баландине. Все четверо являются, по версии следствия, членами преступного сообщества, в которое входят ещё два человека, сейчас объявленные в розыск.

Вышеперечисленные являются фигурантами уголовного дела о краже, об организации преступного сообщества и участии в нём и о приведении в негодность нефтепровода, совершённого из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода.

Следствие полагает, что они устроили загрязнение нефти хлорсодержащими веществами для сокрытия факта хищения чёрного золота из нефтепровода в марте — апреле этого года. Умышленное загрязнение произошло в узел слива рядом с селом Николаевка (Волжский район, Самарская область).

Грязная нефть попала из узла слива в нефтехранилище, которое находится в селе Лопатино (Волжский район, Самарская область), и уже оттуда — в систему магистрального трубопровода. После этого в негодность пришли восемь резервуаров парка «Лопатино», а из-за загрязнения нефти международные потребители отказались от поставок и перекрыли трубопроводы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая о задержании четырёх подозреваемых по делу о загрязнении нефти в дружбе заявил российский министр энергетики Александр Новак.