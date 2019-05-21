Украина возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в страны ЕС

Киев, , 13:13 — REGNUM Компания «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в страны ЕС. Об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

«21 мая в 10:46 «Укртранснафта» возобновила приём российской нефти на ЛПДС «Мозырь» (Белоруссия) для дальнейшей её транспортировки в направлении европейских потребителей», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в пункте «Фенешлитке», расположенном на территории Венгрии, подтвердили готовность принимать нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2019 года пресс-служба белорусского государственного концерна «Белнефтехим» сообщила о готовности возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее белорусская сторона отказалась поставлять нефть в страны ЕС из-за обнаруженных загрязнений сырья хлорорганикой.

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