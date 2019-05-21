Вторник, 21 Мая 2019 года
13:13:17 МСК

Украина возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в страны ЕС

Экономика

«Укртранснафта» возобновила приём российской нефти на ЛПДС «Мозырь»

Киев, 21 мая 2019, 13:13 — REGNUM  Компания «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в страны ЕС. Об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

«21 мая в 10:46 «Укртранснафта» возобновила приём российской нефти на ЛПДС «Мозырь» (Белоруссия) для дальнейшей её транспортировки в направлении европейских потребителей», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в пункте «Фенешлитке», расположенном на территории Венгрии, подтвердили готовность принимать нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2019 года пресс-служба белорусского государственного концерна «Белнефтехим» сообщила о готовности возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее белорусская сторона отказалась поставлять нефть в страны ЕС из-за обнаруженных загрязнений сырья хлорорганикой.

Читайте также: Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить