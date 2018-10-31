Вице-премьер Чувашии о проблеме ГЭС: «68-й отметки не будет»

Чебоксары, , 12:46 — REGNUM Решение по проблеме Чебоксарского водохранилища принято. Уровень воды до 68 метров поднимать не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сегодня, 31 октября, вице-премьер Чувашии — министр экономики Владимир Аврелькин.

По его словам, сформулирована «окончательная позиция» в отношении Чебоксарского водохранилища — долгостроя, которое десятки лет эксплуатируется на непроектном уровне 63 метра вместо 68.

«68-й отметки не будет. Это окончательная позиция. Её озвучил зампредправительства Козак Дмитрий Николаевич. В действительности будут темы, связанные с берегоукреплением. Сейчас мы подготовили заявки, направили информацию в Росводресурсы о том, какие мероприятия необходимо провести для берегоукрепления нашей части Волги. Будет построена низконапорная плотина в Нижегородской области», — сообщил Владимир Аврелькин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области обсуждается проект строительства низконапорного гидроузла, который позволит решить вопрос с судоходством на самом проблемном участке в регионе — от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища этот участок лимитирует пропускную способность и затрудняет судоходство. К примеру, в маловодный период гарантированная судоходная глубина 3,5−4 м выдерживается здесь только несколько часов в сутки, в результате крупнотоннажные суда, в том числе и пассажирские, преодолевают его вместо 4 часов за 2−3 суток.

Ранее в ходе проектной работы по 68-й отметке эксперты отмечали, что предлагаемый нижегородскими властями альтернативный проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Так, расчеты ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» показывают, что через 15−20 лет после её строительства участок длиной 20−30 км ниже плотины вновь обмелеет, потребуется проведение дноуглубительных работ, которые не будут давать серьезного эффекта. В результате, по оценке экспертов, ожидая специальные попуски из Нижегородского водохранилища, суда будут продолжать простаивать уже не у Городецких шлюзов, а у низконапорной плотины.