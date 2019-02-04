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Оплатить услуги ЖКХ можно будет с помощью QR-кода

Экономика

Со смартфона через мобильные приложения банков

Оплатить услуги ЖКХ можно будет с помощью QR-кода
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платежка

Москва, 4 февраля 2019, 08:20 — REGNUM  С февраля жители Москвы смогут оплатить услуги ЖКХ без ввода данных вручную. Теперь это можно будет сделать с помощью QR-кода, сообщается на портале мэра Москвы.

QR-код (двухмерный штрихкод) будут наносить на единый платежный документ (ЕПД). Это ускорит оплату услуг ЖКХ через мобильные приложения банков.

Москвичам будет достаточно отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. Также оплатить ЖКУ можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода или на сайте mos.ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов могут увеличиться. Это коснётся уже заключённых до 1 января 2019 года контрактов на капремонт общего имущества домов.

Подробнее: В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт

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