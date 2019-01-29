В новостройках установка счетчиков тепла останется обязательной

Москва, , 04:25 — REGNUM Инициатива, согласно которой нужно сделать установку индивидуальных счетчиков тепла в новостройках необязательной, не поддержана российским правительством, пишет 29 января газета «Известия».

Соответствующая информация получена из администрации российского вице-премьера Виталия Мутко:

«Обязательность установки предусмотрена законодательством. Иной позиции по этому вопросу у нас на данный момент нет».

Напомним, российский Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных счетчиков тепла в новостройках, аргументируя это низкой экономической эффективностью.

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