В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт

Москва, , 14:57 — REGNUM В России тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов могут увеличиться. Это коснётся уже заключённых до 1 января 2019 года контрактов на капремонт общего имущества домов. Такая возможность предусмотрена проектом постановления, которое подготовил Минстрой России.

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Согласно проекту документа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, увеличение тарифа не должно превысить пределов роста НДС, ставка которого с начала 2019 года повысилась с 18% до 20%. Отмечается, что рост стоимости контракта возможен, только если увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость не был предусмотрен договором о проведении капремонта.

Изменение цены заключённого до 1 января 2019 года договора о проведении капремонта допускается до 1 октября 20 189 года «по соглашению сторон» «в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приёмка которых осуществляется после 1 января 2019 года», отмечено в документе.

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Как сообщалось, с 1 января 2019 года в России начали действовать новые ставки НДС. В соответствии с подписанным президентом РФ в августе 2018 года законом, они увеличились с 18% до 20%. При этом документ предусматривает сохранение льготной ставки в размере 10% НДС для товаров социального назначения и НДС в размере 0% для внутренних межрегиональных авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Ранее Министерство экономического развития РФ предложило учесть рост НДС на 2% в тарифах ЖКХ, отказавшись в 2019 году от традиционной индексации тарифов за «коммуналку» на 4% с 1 июля. Было предложено повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля. В МЭР отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

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