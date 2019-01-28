Эталонный принцип в ЖКХ не должен повысить платеж по коммуналке — ФАС

Москва, , 14:57 — REGNUM Переход на принцип эталонного тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства не должен привести к увеличению сумм совокупного платежа. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королёв.

По мнению замглавы ведомства, целью введения эталонного тарифообразования в частности, в теплоснабжении и водоснабжении является сдерживание роста тарифа.

«ФАС точно не ожидает совокупного роста платежа, и это ни в коем случае не является целью», — цитирует слова Королёва РИА Новости.

В то же время замглавы ФАС допустил возможность роста тарифов в тех регионах, где он был изначально «очень занижен». Также Королёв отметил, что введение эталонного тарифообразования в ЖКХ в России должно начаться в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года заместитель главы ФАС Виталий Королёв заявил, что ведомство уже в 2018 году может представить результаты разработки принципа эталонного тарифного регулирования на рынке теплоснабжения. По его словам, в разных регионах России тарифы могут различаться в десятки раз.

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