«Метрострой» Петербурга оказался перед лицом банкротства

Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупным налогоплательщикам Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ОАО «Метрострой» — генподрядчика по строительству метрополитена в Петербурге и ряда других важных объектов.

Это может привести к блокированию счетов компании, что неизбежно отразится на расчетах с подрядчиками и метростроевцами.

Из материалов суда следует, что долг компании по налогам составляет почти 789 млн рублей. «Суд принял заявление к рассмотрению. Дата судебного заседания пока не назначена», — сообщает 14 января ТАСС.

В компании «Метрострой» ИА REGNUM сообщили, что иск о банкротстве имеет технический характер и «является стандартной процедурой в подобных случаях».

Компания рассчитывает заключить мировое соглашение и рассрочить платеж по налоговой задолженности. После этого, надеются в «Метрострое», будет снят запрет на пользование счетами, и организация сможет вести полноценную деятельность.

В компании в очередной раз заявляют, что причиной ее проблем является несвоевременная оплата городом выполненных «Метростроем» работ по всем линиям метрополитена.

«На данный момент у города имеется задолженность перед ОАО «Метрострой» за уже выполненные и сданные работы. Погашение этой задолженности позволит снять все финансовые трудности компании», — уверены в строительной компании.

Напомним, перед Новым годом объявили забастовку работники субподрядных организаций, работающих в связке с «Метростроем». Людям не заплатили зарплату за три осенних месяца 2018 года. После вмешательства Смольного и правоохранительных органов рабочие в целом получили свои деньги, однако уже возник долг за декабрь.

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После Нового года стало известно, что «Метрострой» через суд потребовал 1,1 млрд рублей у комитета по строительству и 849 млн рублей — у «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга. Претензии «Метростроя» связаны со строительством Фрунзенского радиуса, ввод новых станций которого отложен с декабря 2018 на конец мая 2019 года.

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