Метростроевцам Петербурга перечислили 245 млн руб. в счет долга по зарплате

Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Работникам субподрядных организаций ОАО «Метрострой», задействованных в строительстве петербургского метрополитена, выплачено 245 млн рублей в счет погашения долгов по зарплате. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, взявшая вопрос о долгах перед метростроевцами на особый контроль.

Напомним, рабочие нескольких подрядных организаций накануне новогодних праздников устроили забастовки и даже объявляли голодовку, требуя погашения трехмесячных долгов по зарплате. Процесс погашения долгов перед рабочими фактически блокировался в связи с крупными требованиями налоговых органов в отношении «Метростроя» и его подрядчиков.

Как отмечают в надзорном ведомстве, заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Мельник инициировал совещание с органами власти, налоговыми и следственными органами, службой судебных приставов, руководителями ОАО «Метрострой» и субподрядных организаций, на котором были выработаны способы погашения задолженности по оплате труда.

Указанная выше сумма была выплачена работникам субподрядных организаций в субботу, 29 декабря.

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