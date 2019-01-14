Турции внедряет систему U-ETDS для перевозки туристов

Москва, , 14:51 — REGNUM Со 2 января 2019 года Турция внедрило государственную онлайн-систему U-ETDS, которая ужесточает правила перевозки иностранных туристов. Это сделано для борьбы с нелегальным перевозками пассажиров, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Теперь перевозить туристов смогут только те турецкие транспортные фирмы, которые имеют лицензию D-2 (лицензия для перевозки пассажиров). Компании нужно будет внести в систему подробную информацию о туристе, состоящую из девяти пунктов.

Если информация не соответствует, то компании-перевозчику теперь грозит штраф, эквивалентный $8 тыс., за повторное нарушение штраф в три раза больше, на третий раз перевозчик лишается лицензии.

По мнению АТОР, от нововведения туроператоры выиграют. Также новая система должна дисциплинировать организованных туристов. Наибольшие проблемы возникнут у туристов, путешествующих самостоятельно.

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