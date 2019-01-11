Больше всего немцев раздражают российские и британские туристы — опрос

Берлин, , 08:02 — REGNUM Находящихся на отдыхе жителей Германии чаще других раздражают русские и британские туристы. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный туристичесим сервисом Ab-in-den-urlaub, пишет Die Welt.

Согласно данным опроса, 60% туристов из Германии считают, что русские отдыхающие ведут себя слишком шумно, более половины (56%) упомянули склонность граждан России употреблять чрезмерное количество спиртного, многим немцам (38%) не нравится грубость русских туристов и их склонность постоянно делать селфи (24%).

По мнению респондентов, характерной чертой британских туристов является неумеренность в употреблении алкоголя, в результате чего регулярно возникают проблемы при авиаперелетах. Также немцев раздражает привычка отдыхающих из Великобритании бесцеремонно захватывать шезлонги на пляжах.