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Больше всего немцев раздражают российские и британские туристы — опрос

Общество

60% туристов из Германии считают, что русские ведут себя слишком шумно, более половины (56%) упомянули склонность граждан России употреблять чрезмерное количество спиртного

Берлин, 11 января 2019, 08:02 — REGNUM  Находящихся на отдыхе жителей Германии чаще других раздражают русские и британские туристы. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный туристичесим сервисом Ab-in-den-urlaub, пишет Die Welt.

Согласно данным опроса, 60% туристов из Германии считают, что русские отдыхающие ведут себя слишком шумно, более половины (56%) упомянули склонность граждан России употреблять чрезмерное количество спиртного, многим немцам (38%) не нравится грубость русских туристов и их склонность постоянно делать селфи (24%).

По мнению респондентов, характерной чертой британских туристов является неумеренность в употреблении алкоголя, в результате чего регулярно возникают проблемы при авиаперелетах. Также немцев раздражает привычка отдыхающих из Великобритании бесцеремонно захватывать шезлонги на пляжах.

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Туризм
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