В Анталье за 2018 год отдохнули 4,8 млн туристов из России

Москва, , 15:08 — REGNUM В 2018 году в турецкой Анталье отдохнули 4,8 млн туристов из России, что на 26,3% больше, чем в 2017 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Россия лидирует по количеству прибывших в Анталью туристов (35% от общего числа всех иностранных туристов). На втором месте — Германия (2,3 млн человек), на третьем — Украина (717 тыс.).

Всего за 2018 год Анталья приняла 13,64 млн иностранных туристов. С учетом въездного и внутреннего турпотоков в прошедшем году в отелях Антальи отдохнуло более 20 млн человек.

Аэропорт Антальи принял в 2018 году более 12,7 млн иностранных туристов, аэропорт «Газипаша» (Аланья) — более 716,6 тыс. туристов.

Эксперты в сфере туризма прогнозируют рост российского турпотока в Турцию в 2019 году.

Подробнее: Турпоток из России в Турцию превысил результаты 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-сентябрь 2018 года Турцию посетили 5 млн 120 тыс. 599 туристов из России. Это на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Российский турпоток за девять месяцев на 8,9% превысил результаты всего прошлого года.

Читайте также: Спрос на летние туры в Турцию — беспрецедентный: АТОР