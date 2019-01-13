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Граждане РФ рассказали о планах на отпуск в 2019 году

Общество

Исследовательский холдинг «Ромир» провёл всероссийский опрос

Граждане РФ рассказали о планах на отпуск в 2019 году
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР
Водные процедуры

Москва, 13 января 2019, 12:43 — REGNUM  Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил планы жителей России на проведение отпусков в 2019 году. Результаты опроса опубликованы на сайте холдинга.

Исследование проводилось во всех федеральных округах России, в опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

  • 36% процентов респондентов сообщили, что планируют провести отпуск у водоёма (море, водохранилище, озеро, река).
  • 17% опрошенных запланировали культурно-познавательный отдых, включающий посещение музеев, выставок и так далее.
  • 16% собираются в отпуске сходить в турпоходы и на рыбалку, 8% — планируют поехать на горнолыжные курорты.
  • 14% опрошенных готовятся провести отпуск в санаторно-оздоровительных учреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, согласно которым многодетные работники смогут самостоятельно выбирать время отпуска.

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