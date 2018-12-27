Колыма в 2019 году останется без краба, бизнес — без работы

Магадан, Магаданская область, , 04:06 — REGNUM Квоты на вылов краба в 2019 году не получило ни одно рыбодобывающее предприятие Магаданской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM. У колымчан вся надежда на губернатора Сергея Носова.

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Рыбопромышленный бизнес бьёт тревогу — ни одно колымское предприятие не сможет заниматься добычей краба. Квоты на его вылов, на все 250 тонн, «Росрыболовство» отдало общине коренных народов в Хабаровском крае. Проворнее оказались хабаровские рыбаки — они первыми подали заявку на аукцион.

По оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в 2017 году на Дальнем Востоке и в Северном бассейне было добыто 86 тыс. тонн краба.

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Власти Магаданской области намерены обратиться в «Росрыболовство» и добиться пересмотра процедуры выдачи квот.

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В соцсетях идёт активное обсуждение крабовой темы, жители Колымы надеются на волевого губернатора Сергея Носова:

«Любой глава «Росрыболовства» (кто бы там ни был) ставит палки в колёса нашему региону по вопросам рыбо — добычи — переработки. Носову пора унять этих зарвавшихся деятелей, для которых не важен вопрос государственности, а важен личный апломб и спесь. Унять жёстко. Носов, уверен, сможет», — пишут в комментариях магаданцы.

Как сообщало ИА REGNUM, аукционы на вылов краба, по мнению «Росрыболовства», не нарушат исторический принцип и не приведут к потере инвестиций, так как их победителей обяжут строить новые суда.

Реализацию 50% от улова крабов через аукционные квоты с инвестиционными обязательствами — Росрыболовство подготовило по поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева.

Приказы о распределении квот подписаны руководством «Росрыболовства». В ведомстве пообещали, что разрешения на добычу будут выданы в кратчайшие сроки. Документы подписаны по всем основным рыбохозяйственным бассейнам — в том числе Северному бассейну.

По приказу № 762, подписанному заместителем главы Росрыболовства Савчуком, в Северном рыбохозяйственном бассейне получателями квот на треску и пикшу являются 65 юрлиц, на синекорного палтуса — 4 юрлица, на морского окуня — 11 юрлиц, на камчатского краба — 10 юрлиц, на краба-стригуна опилио — 2 юрлица.