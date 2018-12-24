Росрыболовство не увидело угрозы рыболовству в крабовых аукционах

Москва, , 22:07 — REGNUM Аукционы на вылов краба, по мнению Росрыболовства, не нарушат исторический принцип и не приведут к потере инвестиций, так как их победителей обяжут строить новые суда — сообщает портал Фишньюс.

Аукционы также не затронут доли, приобретенной пользователями по итогам аукционов 2009—2017 годов. В абсолютном выражении аукционная доля не превысит 40 тыс. тонн, или 10% от распределенного объема всех видов водных биоресурсов в России.

Аукционные квоты будут сопровождаться инвестиционными обязательствами по постройке в РФ судов для освоения квот. Ожидается что будут построены около 40 среднетоннажных судов-краболовов общей стоимостью 40 млрд рублей.

Реализацию 50% от улова крабов через аукционные квоты с инвестиционными обязательствами — Росрыболовство подготовило по поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее сообщалось, что Общественная палата РФ собирается совместно с экспертами провести независимую экспертизу изменений законодательства и обсудить ее результаты. Это решение идет в развитии обращения Председателя комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты РФ Евгении Уваркиной в Росрыболовство. Росрыболовство уже передало законопроект о крабовых аукционах на рассмотрение в Общественную палату.

Добыча камчатского краба ведется в Баренцевом море с 1977 года. В 1960-х годах здесь были выпущены 3 тысячи взрослых особей, 10 тысяч — молодняка и 1,6 миллиона личинок, и с 1977 года камчатских крабов стали ловить у берегов Норвегии. К 2000-м годам начался их промышленный лов в Баренцевом море.