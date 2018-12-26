Росрыболовство подписало приказы о распределении квот вылова на 2019 год

Москва, , 00:42 — REGNUM Приказы о распределении квот подписаны руководством Росрыболовства. В ведомстве пообещали, что разрешения на добычу будут выданы в кратчайшие сроки — сообщает сайт Фишньюс. Приказы подписаны по всем основным рыбохозяйственным бассейнам — в том числе Северному бассейну.

По приказу № 762, подписанному заместителем главы Росрыболовства П.С.Савчуком, в Северном рыбохозяйственном бассейне получателями квот на треску и пикшу являются 65 юрлиц, на синекорного палтуса — 4 юрлица, на морского окуня — 11 юрлиц, на камчатского краба — 10 юрлиц, на краба-стригуна опилио — 2 юрлица.

Территориальные управления Росрыболовства в кратчайшие сроки оформят и выдадут разрешения на добычу — в течение двух-трех дней с момента обращения компании. На новогодние праздники будут организованы дежурства, чтобы обеспечить оперативное получение промысловых билетов и сертификатов происхождения продукции.

Ранее сообщалось, что отраслевые ассоциации сообщали об угрозах началу промысла в 2019 г. в связи с поздним выходом приказа. Об убытках, которые могут понести рыбаки, беспокоилась Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ).