Нижегородские теплоснабжающие компании выводят из-под банкротства

Володарский район, Нижегородская область, , 06:30 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по делу о банкротстве второй теплоснабжающей компании региона, чьего банкротства требовал поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». После погашения части долга МУП «Новосмолинское» Володарского района перестало соответствовать критериям для признания его банкротом. В удовлетворении иска было отказано, производство по делу, начатому в мае 2018 года, было прекращено, но решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё в конце сентября 2018 года поставщик газа публично оповестил власти о возможном срыве отопительного сезона в восьми районах области в связи с долгами поставщиков тепла. На 13 декабря 2018 года пять компаний задолжали за оказанные услуги 550 млн рублей (относительно начала ноябрь задолженность снизилась на 20 млн рублей). На МУП «Новосмолинское» приходилось 17 млн рублей, что «обеспечило» ему четвёртое место антирейтинга. В зону риска остаться без тепла в сезон попали более 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социально значимый объект.

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Иск о банкротстве предприятия «Новосмолинское» был подан в мае 2018 года, но рассмотрение обоснованности претензий неоднократно переносилось «с целью урегулирования спора мирным путем». 11 декабря иск был рассмотрен и в удовлетворении требований было отказано.

«К судебному заседанию от заявителя поступило уточнение требований, в котором он указал, что сумма задолженности муниципального унитарного предприятия «Новосмолинское» Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области составляет 449 041,27 руб., из которых 181 208,95 долга, 267 832,32 руб. пени», — отмечается в определении суда и уточняется, что долг составляет менее 300 000 рублей, а «следовательно, основания для признания муниципального унитарного предприятия «Новосмолинское» Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области несостоятельным (банкротом) отсутствуют».

Изначально сумма претензий АО составляла 7 531 463,04 рубля.

Напомним, ранее было прекращено производство по банкротному делу в отношении другого должника АО, также являющегося теплоснабжающей компанией. Городецкий МУП «Тепловые сети» выплатил задолженность ресурсоснабжающей компании, которая послужила основанием для обращения с банкротным иском.

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