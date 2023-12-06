Баку, 6 декабря, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Азербайджан не хочет войны с Арменией, в этом отношении должны быть гарантии, заявил 6 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом отношении должны быть гарантии», — заявил Алиев.

Он также выразил сожаление, что у Баку есть определённое недопонимание с рядом стран, которых Азербайджан считает партнёрами.

«Мы доносим до них свою позицию и подчёркиваем важность применения международного права ко всем странам», — добавил он.

Алиев также добавил, что Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

Как передавало ИА Регнум ранее, 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, будто Баку готовится к новым боевым действиям. По словам Пашиняна, властям его страны кажется «подозрительным», что в Баку на официальном уровне стали называть Армению Западным Азербайджаном.

Позже представитель МИД Азербайджана, комментируя слова Пашиняна о том, что Азербайджан якобы готовится к войне, призвал официальные лица Армении воздержаться от необоснованных и противоречивых заявлений в пользу практических шагов в мирном процессе.

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, закончившиеся через день согласием Степанакерта на условия Азербайджана.