В какие страны едут граждане РФ на католическое Рождество

Москва, , 15:03 — REGNUM У туристов из России растёт популярность туров на Рождественские праздники в страны Европы. Граждане берут отпуска, чтобы посетить рождественские распродажи и ярмарки, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Лидирует в Топе-5 самых популярных рождественских направлений в Европе Франция. Спрос на туры в эту страну на католическое Рождество вырос на 40%. Самый большой базар вот уже почти 450 лет собирается в Страсбурге.

На втором месте — Испания. В период Рождества в стране проходит более восьми известных рождественских ярмарок.

На третьем месте — Италии. Российские туристы, кроме достопримечательностей, с удовольствием посещают все рождественские ярмарки в этой станы, самая необычная из них проходит в южнотирольском Больцано.

Также в пятерку самых популярных рождественских направлений входят Венгрия и Чехия. В Будапеште проходит старейшая, богатейшая и ярчайшая рождественская ярмарка.

В АТОР отметили, что в 2018 году Чехия бьёт все рекорды по количеству запросов русских туристов на период европейского Рождества. Спрос на неё вырос более чем в два раза. Самый знаменитый базар в Праге на Староместской площади.

Средняя стоимость тура в эти страны составляет 18−118 тыс. рублей в зависимости от количества дней и звездности отеля. Рождественские ярмарки в Европе начинаются с конца ноября и длятся до первых чисел января.

Флоридец пришел на рождественский фестиваль агитировать против Санта-Клауса

Кроме пяти наиболее популярных направлений для поездок на католическое Рождество в Европу, туроператоры отмечают интерес российских туристов к таким странам, как Австрия, Германия и Великобритания. Стоимость туров — от 500−600 евро на человека.

Читайте также: Жители Рима вновь недовольны внешним видом рождественской ели

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в шестой раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2018 году фестиваль посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. Культурную программу посвятят произведениям отечественных и зарубежных писателей.

Развитие сюжета: «Путешествие в Рождество» в Москве посвятят сказкам