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«Путешествие в Рождество» в Москве посвятят сказкам

Общество

Будет организовано 74 площадки с развлечениями

Москва, 27 ноября 2018, 07:53 — REGNUM  В Москве в шестой раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2018 году фестиваль посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. Культурную программу посвятят произведениям отечественных и зарубежных писателей, сообщается на портале мэра Москвы.

Основные мероприятия будут проходить на Красной площади, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке и на Новом Арбате. Всего будет организовано 74 площадки с новогодним оформлением и развлечениями.

На фестивале можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также сразиться лазертаг. сварить кашу из топора, покататься на ледяных горках и поиграть в керлинг. «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, пятый юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек. Он проходил с 22 декабря по 14 января.

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