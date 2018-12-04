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Жители Рима вновь недовольны внешним видом рождественской ели

Общество

По мнению местных жителей, в прошлом году главная ель города была тоже не слишком красива, но установленное накануне потрепанное дерево с обломанными ветвями — еще уродливее

Рим, 4 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  В столице Италии, на площади Венеции (Piazza Venezia), была установлена 20-метровая рождественская ель. Местные жители недовольны неказистым видом дерева, пишет 3 декабря портал The Local Italy.

По мнению местных жителей, в прошлом году ель была тоже не слишком красива, но установленное накануне потрепанное дерево с обломанными ветвями — еще уродливее.

https://twitter.com/guido_righini/status/1069556907109752832

Представители компании, отвечавшей за транспортировку и установку рождественского символа пообещали вернуть на место отрезанные в целях удобства транспортировки нижние ветви.

Следует напомнить, что в 2017 году на той же площади в Риме была установлена ель, обошедшаяся бюджету в €50 тыс. За неделю до Рождества с дерева осыпались все иголки, что вызвало едкие насмешки горожан, прозвавшие ель «туалетным ёршиком».

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