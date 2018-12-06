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Флоридец пришел на рождественский фестиваль агитировать против Санта Клауса

Происшествия

Он считает, что взрослые обманывают детей

Флоридец пришел на рождественский фестиваль агитировать против Санта Клауса
Санта Клаус

Орландо, США, 6 декабря 2018, 04:09 — REGNUM  Житель американского штата Флорида пришел на рождественский фестиваль с плакатом «Санта Клауса не существует», сообщает Newsweek.

Сообщается, что местный житель, имя которого неизвестно, пришел на фестиваль с гигантским плакатом и кричал «Санта Клауса не существует» на протяжении нескольких часов.

По его словам, родители обманывают своих детей насчет существования Санта Клауса, в связи с чем он и выражает свой протест. Одна из женщин заявила изданию, что некоторые дети от его заявлений расплакались.

Полиция ничего не смогла сделать с протестующим в связи со свободой слова. Как отметили правоохранители, они могли бы предпринять какие-либо меры, если бы протестовавший использовал мегафон или же начал погром.

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