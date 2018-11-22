Натужный бюджет Якутска-2019: на дороги денег хватило, на ЖКХ – нет

Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутске в 2019 году будет сокращено финансирование сельского хозяйства, пожарной безопасности, ЖКХ и благоустройства, станет меньше на одного вице-мэра. Урезаны и бюджеты городских округов, зато софинансирование дорожного строительства в бюджете города — приоритет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2019 году мэрия Якутска ждёт поступления в городскую казну 8,1 млрд рублей, а расходы, как предполагается, составят 8,5 млрд. С такими параметрами бюджет столицы Якутии был принят городской думой в первом чтении. Дефицит в нём заложен на уровне 406 млн рублей.

Бюджет составлен с прогнозным планом на 2020−2021 годы. По словам руководителя департамента финансов Ольги Максимовой, приоритетами в 2019 году будут выполнение «майских указов» президента РФ Владимира Путина (повышение зарплат бюджетникам и ликвидация в школах второй смены), строительство и ввод соцобъектов, ремонт дорог и улучшение качества транспортного обслуживания.

«Наша главная задача — это работа над ростом доходной части бюджета через повышение эффективности муниципальных предприятий, сокращение неоправданных расходов, улучшение собираемости налоговых и арендных платежей и задолженностей», — прокомментировала статьи главного финансового документа Якутска мэр города Сардана Авксентьева.

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Экономить руководство столицы Якутии намерено на чиновниках (число заместителей главы Якутска сокращается с шести до пяти), на финансировании отрасли ЖКХ, сельском хозяйстве и даже противопожарной безопасности. По информации политического обозревателя газеты «Якутск Вечерний» Виталия Обедина, расходы на ЖКХ города в 2019 году в сравнении с 2018-ым урезаны более, чем на полмиллиарда рублей и составят чуть более миллиарда. Такие изменения эксперт считает неадекватными на фоне того, что основная часть поступлений в бюджет города — от его жителей.

«Новый мэр города Сардана Авксентьева ничуть не кривит душой, когда называет горожан работодателями. Это не красивые слова, это факт. И очень хорошо, если бы этот факт оставался в головах всех муниципальных чиновников. Почти 62% всех собственных налоговых доходов столицы в бюджете 2019 г. формируют налоги на доходы физических лиц, то есть отчисления с заработных плат и других форм заработка. В масштабе республики столько платит разве что АЛРОСА. Это даёт право горожанам в полном объеме спрашивать с муниципальной власти за работу. Главное требование горожанина к городским властям — обеспечить комфортное и удобное проживание. Это в первую очередь решение вопросов ЖКХ и благоустройства», — разъяснил Виталий Обедин, пояснив, что считает неадекватным сокращение трат в бюджете по этим статьям расходов.

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По информации политолога, расходы по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Якутска» снизятся с 15,6 млн рублей в 2018 году до 1 млн в 2019-ом. Сокращению подвергнется и сельское хозяйство — почти на 30%, со 150 до 105 млн. рублей.

При это Виталий Обедин подчёркивает странный перекос: 286 млн рублей из бюджета будет потрачено на поддержку всего одного предприятия — теплицы «Саюри».

"Почти весь объём муниципальных гарантий, предусмотренных на 2019 год, приходится на два предприятия. Во-первых, это порядка 100 млн. рублей ФАПК «Якутия», от поддержки которой город получает дивиденды в размере 178,5 тыс. рублей. И без малого 300 млн. — ООО «Саюри», более известное как «японская теплица», от которого прямых отчислений в бюджет нет вообще. ООО «Саюри» закончило 2017-й год с чистым убытком в размере 11 млн. рублей. Сумма всех уплаченных налогов и сборов — 410 тыс. рублей. Из них более 300 тыс. это отчисления в Пенсионный фонд. Подчеркну: одной теплице мы предоставляем гарантии в размере 286 млн. рублей, на всё сельское хозяйство при этом выделяем 105 млн. Город Якутск, безусловно, не является центром аграрной агломерации, но столь резкое сокращение нуждается в объяснении», — отметил эксперт.

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В будущем году также произойдёт повсеместное сокращение бюджетов округов Якутска — на 10−15%, исключение — Губинский округ, где бюджет будет урезан на 8%.

«Судя по тому, как урезаются отдельные строки финансирования, сказать о том, что у Якутска есть лишние деньги, никак нельзя, — сделал вывод Виталий Обедин. — Экономия идёт на всём, начиная с безопасности — урезаем почти на четверть, на 16 без малого миллионов и заканчивая сельским хозяйством. Да, мы знаем, что в связи с большими планами на дорожное строительство, необходимо предусмотреть порядка 500 млн. рублей на софинансирование, чтобы привлечь миллиард. Мы знаем, что есть предвыборные обещания президента Путина в части ФОТ и минимального размера зарплаты, которые надо исполнять почему-то за счёт собственных средств, но секвестирование отдельных расходов ставит в тупик».

Как сообщало ИА REGNUM, формирование бюджета Якутии стало предметом спора. В казне не заложили более 10 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Премьер-министр региона Владимир Солодов аргументировал это тем, что регион должен жить по средствам.

Его не поддержал экс-глава Якутии Егор Борисов: «Жить по средствам», распределяя только плановые поступления в бюджет, — слишком лёгкий выбор. Идти по пути наименьшего сопротивления проще всего. Гораздо труднее искать стимулы для того, чтобы прыгнуть выше головы».

Известный в республике политик, экс-директор компании «Саханефтегаз», руководитель регионального отделения партии «Народ против коррупции» Афанасий Максимов высказал мнение, что Егор Борисов не имеет права давать такие советы, так как «заслуживает вместе с экс-президентом республики Вячеславом Штыровым суда за предательство интересов всех якутян».

Не смотря на споры, бюджет республики принят в первом чтении в варианте, предложенным правительством региона.