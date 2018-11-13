В ближайшие шесть лет Якутия получит на дороги 17 млрд рублей

Якутск, , 10:11 — REGNUM Дороги в Якутии и Якутске уже скоро станут существенно лучше. Об этом заявил в эфире НВК «Саха» глава республики Айсен Николаев, пояснив, что на эти цели в ближайшие шесть лет будет потрачено 17 млрд рублей из федерального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ещё 3 млрд рублей, по словам главы республики, будет израсходовано на ремонт дорог в Якутске. Поступление этих средств ожидается в 2019—2024 годах. В этот период ежегодное финансирование дорожного строительства в столице ежегодно составит 1,5 млрд рублей — по 500 млн из федерального, республиканского и столичного бюджетов. С руководством Якутска договорённость о таком способе финансирования уже достигнута, заверил Айсен Николаев.

«В прошедшие шесть лет в Якутске построено около 80 км дорог. Такого еще никогда не было. Но, думаю, что при выделении необходимого финансирования и привлечении хороших подрядчиков данная работа пойдёт ещё быстрее. На недавнем совещании с мэром Якутска и министром транспорта и дорожного хозяйства республики, главной задачей на следующий год поставил строительство Хатын-Юряхского шоссе», — рассказал глава республики.

В 2020 году, также проинформировал он, возле Якутска будет построено Окружное шоссе, а затем дорога, уже расширенная до четырех полос, дальше пойдёт до Вилюйского тракта. Есть в проекте строительства в Якутске и другие дороги.

Что касается строительства дорог в республике, то близится к завершению строительство дороги «Лена», продолжается строительство трасс «Вилюй» и «Колыма». В стадии завершения строительство автодороги «Амга» до Усть-Маи.

«Планируется строительство дорог «Кобяй», «Умнас», «Яна» и еще десятков, сотен километров других региональных дорог», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, для дорожников Якутии 2018 год получился неплохим, заявил вице-премьер Якутии Алексей Колодезников: объёмы работ увеличились, подрядчики со строительством дорог справляются. Заместитель председателя также заверил, что есть определенные перспективы по росту финансирования этой отрасли, при том что в 2018 году на ремонт и строительство федеральных, региональных и муниципальных дорог было потрачено 19,9 млрд рублей из бюджетов разного уровня.