Споры о бюджете в Якутии: предатель не имеет права давать советы?

Якутск, , 10:24 — REGNUM Выступление на тему бюджета на заседании Госсобрания Якутии премьер-министра республики Владимира Солодова и последующий комментарий на него, сделанный экс-главой региона Егором Борисовым, повлекли за собой волнения и бурное обсуждение. Обе точки зрения получили поддержку и противников, полемика повлекла за собой в том числе обвинения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Доходы нашего бюджета будут зависеть от объективной ситуации в экономике. Сколько денег заработают наши предприятия, сколько дивидендов они заплатят, сколько средств нам перечислят по линии федерального бюджета… Именно это будет определять тот объём денег, которые у нас есть, а не то, какой бюджет мы примем. Мы можем какой угодно бюджет принять, денег от этого больше не станет. И я считаю, что нам нужно придерживаться принципа, тратить ровно столько, сколько у нас есть», — выступил перед депутатами 20 ноября Владимир Солодов.

«Жить по средствам», распределяя только плановые поступления в бюджет, — слишком лёгкий выбор. Идти по пути наименьшего сопротивления проще всего. Гораздо труднее искать стимулы для того, чтобы прыгнуть выше головы», — прокомментировал его слова экс-глава региона Егор Борисов.

Известный в республике политик, экс-директор компании «Саханефтегаз», руководитель регионального отделения партии «Народ против коррупции» Афанасий Максимов высказал мнение, что Егор Борисов не права давать такие советы.

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«Штыров, Борисов занялись откровенной торговлей всей собственностью республики, сделав её, самый богатый регион России, почти финансовым банкротом, решающим свои проблемы за счёт субсидий федцентра, — считает Афанасий Максимов. — Только Талакан принёс за эти годы её владельцам доходы в размере около 1 триллиона рублей. После этого Егор Борисов ни морального, ни профессионального права не имеет давать советы, учить кого-то. Он заслуживает вместе со Штыровым суда за предательство интересов всех якутян».

По мнению Максимова, Владимир Солодов говорит как ответственный руководитель, честно, без популизма, которому подвержены многие политики. Однако и у его точки зрения есть противники.

«Сегодня нам уже советуют жить, как говорится, не по традициям, а по потребностям. И это отношение нашего правительства сегодня. Надеюсь, что после вчерашнего разговора Владимир Викторович своё отношение изменит и не будет предлагать жить по каким-то понятиям, а не по традициям», — заявила на заседании Госсобрания региона депутат Мария Христофорова.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший Якутию с 2010-го по 28 мая 2018 года Егор Борисов раскритиковал подход премьер-министра республики Владимира Солодова к формированию бюджета. Экс-глава региона считает, что формировать расходы на основании поступающих в казну доходов — слишком лёгкий путь по сравнению с поиском новых источников средств.

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«Жить по средствам» — привычное выражение для чиновников. Но в этом никого убеждать не надо — наш народ и так живёт по средствам, многим не хватает даже на повседневные нужды. Да, денег много не бывает. Из этих соображений правительство и определяет приоритеты», — написал в своём Instagram Егор Борисов.

«Каждый день работа у нас в правительстве начиналась и заканчивалась тем, что мы пытались свести концы с концами и пытались определить приоритетность и без того очевидно приоритетных расходов. Такая ситуация возникла в результате того, что в прошлом году был принят бюджет, который не соотносил расходы с доходами — в нём расходы существенно превышали доходы. Та ситуация, которую мы имеем на середину ноября 2018 года, относительно благоприятная, потому что нам действительно удалось сбалансировать бюджет, и мы выходим с уверенностью, что у нас разрыв не будет превышать 1−1,5 млрд рублей. Это исключительно благодаря поддержке со стороны руководства страны и беспрецедентным мерам, которые были приняты как руководством страны, так и, например, компанией АЛРОСА, которая изменила дивидендную политику и выплатила существенно больше дивидендов в этом году», — жаловался на оставленное главой региона наследство Владимир Солодов.