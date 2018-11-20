Проект бюджета Якутии носит крайне напряжённый характер: «сложный документ»

Якутск, , 10:54 — REGNUM Представленный 20 ноября на заседании Госсобрания Якутии проект бюджета республики на 2019−2021 годы — очень сложный и напряжённый документ. Об этом, комментируя выступления депутатов региона, заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам премьер-министра республики, статьи доходов и расходов в проекте бюджета формировались так, чтобы потом не оказалось, что на заложенные обязательные траты денег нет.

«Представленный вам на рассмотрение внесённый главой республики проект бюджета на 2019 и плановый период 2020—2021 годов носит крайне напряжённый характер», — заверил депутатов Владимир Солодов.

Он также сообщил депутатам, что в тот момент, когда приступил к обязанностям председателя правительства в июне 2018 года, разрыв между доходами и расходами бюджета превышал 20 млрд рублей.

«Я вам честно скажу, что был в ужасе первые несколько месяцев, и каждый день работа у нас в правительстве начиналась и заканчивалась тем, что мы пытались свести концы с концами и пытались определить приоритетность и без того очевидно приоритетных расходов. Такая ситуация возникла в результате того, что в прошлом году был принят бюджет, который не соотносил расходы с доходами — в нём расходы существенно превышали доходы. Та ситуация, которую мы имеем на середину ноября 2018 года, относительно благоприятная, потому что нам действительно удалось сбалансировать бюджет, и мы выходим с уверенностью, что у нас разрыв не будет превышать 1−1,5 млрд рублей. Это исключительно благодаря работе, которая была проведена главой республики Айсеном Николаевым лично, благодаря поддержке со стороны руководства страны и беспрецедентным мерам, которые были приняты как руководством страны, так и, например, компанией АЛРОСА, которая изменила дивидендную политику и выплатила существенно больше дивидендов в этом году, за что, я считаю, нам как правительству республики надо быть очень благодарным нашим недропользователям, которые формируют значительную часть бюджета и в сложных ситуациях всегда идут на помощь», — рассказал депутатам о проблемах с бюджетом-2018 Владимир Солодов.

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Его речь стала комментарием на выступление вице-спикера Госсобрания республики Виктора Губарева, который предложил сразу заложить в расходы бюджета 10 млрд рублей на индексацию зарплат бюджетникам.

«Я категорически не согласен с этим предложением, — заявил премьер-министр республики. — Это нас обречёт на абсолютно такую же ситуацию в следующем году, и это абсолютно недопустимо. Потому что, к нашему сожалению, доходы бюджета будут зависеть не от того, сколько мы сейчас примем или примем во втором чтении. Доходы нашего бюджета будут зависеть от объективной ситуации в экономике. Сколько денег заработают наши предприятия, сколько дивидендов они заплатят, сколько средств нам перечислят по линии федерального бюджета… Именно это будет определять тот объём денег, которые у нас есть, а не то, какой бюджет мы примем. Мы можем какой угодно бюджет принять, денег от этого больше не станет. И я считаю, что нам нужно придерживаться принципа, тратить ровно столько, сколько у нас есть».

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Как сообщало ИА REGNUM, комментируя ситуацию с бюджетом летом 2018 года, Владимир Солодов называл ситуацию очень сложной. По его словам, расходы в главном финансовым документе региона формировались без четкой привязки к доходам, «которые во многом зависят от внешних факторов, нам неподвластных: курс доллара, экономическая конъюнктура, спрос на алмазы и другие».

«При этом расходы постоянно росли и шли по верхней планке. В результате сегодня накопилось 15 млрд рублей неучтенных расходов. Мы активно ищем выход из этой ситуации», — признавался Владимир Солодов.

По оценке депутата республики Виктора Фёдорова, кассовый разрыв в бюджете региона превышал 20 млрд рублей.