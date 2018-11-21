Экс-глава Якутии о бюджете: Жить по средствам – слишком лёгкий выбор

Якутск, , 05:29 — REGNUM Возглавлявший Якутию с 2010 по 28 мая 2018 года Егор Борисов раскритиковал подход премьер-министра республики Владимира Солодова к формированию бюджета. Экс-глава региона считает, что формировать расходы на основании поступающих в казну доходов — слишком лёгкий путь по сравнению с поиском новых источников средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Солодов, выступая перед депутатами Госсобрания республики на заседании, заявил, что состояние бюджета республики на 2018 год привело его в ужас.

«Каждый день работа у нас в правительстве начиналась и заканчивалась тем, что мы пытались свести концы с концами и пытались определить приоритетность и без того очевидно приоритетных расходов, — сообщил Владимир Солодов. — Такая ситуация возникла в результате того, что в прошлом году был принят бюджет, который не соотносил расходы с доходами — в нём расходы существенно превышали доходы. Та ситуация, которую мы имеем на середину ноября 2018 года, относительно благоприятная, потому что нам действительно удалось сбалансировать бюджет, и мы выходим с уверенностью, что у нас разрыв не будет превышать 1−1,5 млрд рублей. Это исключительно благодаря поддержке со стороны руководства страны и беспрецедентным мерам, которые были приняты как руководством страны, так и, например, компанией АЛРОСА, которая изменила дивидендную политику и выплатила существенно больше дивидендов в этом году».

Комментируя выступление Владимира Солодова, Егор Борисов написал в своём Instagram, что уважает его позицию, но…

«Жить по средствам», распределяя только плановые поступления в бюджет — слишком лёгкий выбор. Идти по пути наименьшего сопротивления проще всего. Гораздо труднее искать стимулы для того, чтобы прыгнуть выше головы», — констатировал экс-глава республики.

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Он особо подчеркнул, что Якутия неизменно оставалась регионом, максимально использующим финансовые возможности в интересах людей.

«Не зря в Минфине России наша республика имеет репутацию субъекта, отличающегося взвешенным и устойчивым ведением финансовой политики, в том числе связанным с грамотным управлением госдолгом. «Жить по средствам» — привычное выражение для чиновников. Но в этом никого убеждать не надо — наш народ и так живёт по средствам, многим не хватает даже на повседневные нужды. Да, денег много не бывает. Из этих соображений правительство и определяет приоритеты», — написал также Егор Борисов.

Он подчеркнул, что во времена его руководства регионом упор делался на строительство школ, на это находились дополнительные ресурсы. Правительство региона гнуло свою линию и благодаря этому ни одно село в Якутии не исчезло. За счёт поиска дополнительных средств решались и другие важные социальные, инвестиционные вопросы, отметил Егор Борисов, сообщив, что даёт совет сменившим его у руля республики более молодым коллегам.

«Если они действительно нацелены на эффективную работу, то беспокоиться надо не о том, как «свести концы с концами», а как найти способы увеличить доходы бюджета, — заявил Борисов. — В своё время у нас это получалось. За 16 лет руководства правительством и республикой не помню случая, чтобы мы говорили о невыносимых сложностях при формировании бюджета, особенно доходной части. Даже в кризисных 2008, 2014 годах находили способы для преодоления проблем».

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Экс-глав региона также констатировал, что в последние несколько лет собственные доходы республики заметно выросли, а федеральная поддержка увеличилась кратно. Причиной этого Егор Борисов назвал то, что руководство региона ставило перед собою масштабные цели и стремилось к их достижению через цивилизованные и честные взаимоотношения с федеральным центром, компаниями-недропользователями, кредитными организациями.

В качестве способа увеличить поступления в бюджет республики Егор Борисов посоветовал подтянуть работу с правительством РФ, министерствами и ведомствами, особенно в условиях формирования долгосрочных национальных программ в рамках реализации указа президента РФ.

«Со своей стороны, мы вместе с коллегами Акимовым и Данчиковой регулярно ставим вопросы по совершенствованию межбюджетных отношений, увеличению безвозмездной помощи республике на правительственных часах, встречах, заседаниях комитетов и комиссий Федерального Собрания. Для более результативной работы нужна инициатива правительства и министерств в федеральных структурах. Нужно поддержать усилия главы региона конкретными действиями на уровне ведомств», — отметил Егор Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам Владимира Солодова в тот момент, когда он приступил к обязанностям председателя правительства в июне 2018 года, разрыв между доходами и расходами бюджета превышал 20 млрд рублей. Бюджет республики на 2019 год он также назвал напряжённым и отказался поддержать предложение вице-спикера Госсобрания республики Виктора Губарева увеличить расходы казны на 10 млрд рублей.

«Это нас обречёт на абсолютно такую же ситуацию в следующем году, и это абсолютно недопустимо. Потому что, к нашему сожалению, доходы бюджета будут зависеть не от того, сколько мы сейчас примем или примем во втором чтении. Доходы нашего бюджета будут зависеть от объективной ситуации в экономике. Сколько денег заработают наши предприятия, сколько дивидендов они заплатят, сколько средств нам перечислят по линии федерального бюджета… Именно это будет определять тот объём денег, которые у нас есть, а не то, какой бюджет мы примем. Мы можем какой угодно бюджет принять, денег от этого больше не станет. И я считаю, что нам нужно придерживаться принципа, тратить ровно столько, сколько у нас есть», — констатировал Солодов.

Напомним, за время руководства Якутией Егором Борисовым госдолг республики вырос с 14,9 млрд рублей (данные на 1 апреля 2010 года) до 54,9 млрд (на 1 июня 2018 года).

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