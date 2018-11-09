«Незаконные и необоснованные»: заводы «Тракторного концерна» делили 20 млн

Волгоград, , 13:01 — REGNUM Два предприятия машиностроительно-индустриальной группы концерна «Тракторные заводы» схлестнулись в суде за 20,427 млн рублей. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение суда первой инстанции, а жалобу ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» без удовлетворения. Теперь последнему предстоит выплатить весь долг ОАО «Алтайский моторный завод». В жалобе заявитель требовал «отменить судебные акты как незаконные и необоснованные», мотивируя тем, что «доказательств исполнения новым должником (истцом) своих обязательств перед кредитором по договору перевода долга не представлено, в связи с чем он не вправе требовать уплаты задолженности от первоначального должника (ответчика)». Суд решил иначе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, оба предприятия входят в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы», который включает два десятка компаний в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Липецкой, Владимирской, Волгоградской, Курганской областях и Алтайском крае.

В 2017 году широко стало известно о наличии многомиллиардных долгов у концерна, о которых компаниям напомнил главный кредитор — Внешэкономбанк. Ему, по разным данным, концерн должен от 70 до 90 млрд рублей, при этом почти 30 млрд рублей в сентябре 2018 года ВЭБ «отсудил» у 13 компаний группы.

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Представители ВЭБ в августе 2018 года сообщили о предстоящей реструктуризации задолженности, чтобы сохранить старейшие заводы России. Оборонный «пул» решено передать госкорпорации «Ростех», а для гражданских предприятий найти частного инвестора. В числе вероятных кандидатов — ООО «Холдинг Транспортные компоненты», учреждённое кипрской компанией Tadorix Consultants Limited.

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Одновременно с разговорами о реструктуризации долгов, в арбитражных судах продолжаются слушания дел по искам ВЭБ к разным предприятиям концерна, часть претензий — банкротные. В числе потенциальных банкротов — Курганмашзавод, слушания по нему должны пройти в декабре 2018 года, а среди признанных банкротами — ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор».

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Есть проблемы и у ОАО «Алтайский моторный завод», у которого заканчивается срок наблюдения. Слушания по банкротному делу назначены на 11 декабря 2018 года.

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А пока алтайское предприятие пытается взыскать долги с другого участника концерна — ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ».

29 мая 2015 года между алтайским заводом (новым должником), волгоградской компанией (первоначальным должником) и еще одним предприятием концерна — ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (кредитором) был заключён договор о переводе долга, в соответствии с которым первоначальный должник с согласия кредитора передает, а новый должник принимает на себя обязательства первоначального должника по погашению задолженности перед кредитором в размере 20 427 942,71 рубля. Долг возник по договору займа от 17 сентября 2008 года, который был подписан чувашским заводом и волгоградским предприятием.

«Судом установлено, что задолженность ОАО «Алтайский моторный завод» перед ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» в размере 20 427 942,71 руб., возникшая из условий вышеуказанного договора от 29.05.2015 года погашена зачетом встречных однородных требований», — отмечалось в материалах дела и уточнялось, что по соглашению «за погашение новым должником долга перед кредитором первоначальный должник обязуется погасить задолженность путем перечисления денежных средств на расчетный счет нового должника или иным способом».

Алтайское предприятие потребовало через суд вернуть ему средства, которые были направлены на погашение долга, и суд взыскал с первоначального должника — ОАО ТК «ВгТЗ» сумму полностью.

Арбитражный суд Поволжского округа, базирующийся в Казани, отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

«В кассационной жалобе ОАО ТК «ВгТЗ» просит отменить судебные акты как незаконные и необоснованные. В обоснование жалобы указывается, что доказательств исполнения новым должником (истцом) своих обязательств перед кредитором по договору перевода долга не представлено, в связи с чем он не вправе требовать уплаты задолженности от первоначального должника (ответчика)», — отмечалось в материалах дела.

Доводы заявителя не показались суду весомыми.