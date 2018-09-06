Курганмашзавод пока не банкрот и… «нашёл» 2,7 млрд рублей

Москва, , 12:16 — REGNUM АО «Курганский машиностроительный завод», последние 13 лет входящее в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», потребовало от одной из компаний концерна свыше 2,71 млрд рублей. В Арбитражный суд Москвы от АО поступило два иска, в которых ответчиком выступает ООО «Концерн «Тракторные заводы», дела к производству пока не приняты. Также в очередной раз отложено рассмотрение иска о банкротстве самого Курганмашзавода — на этот раз на 9 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба иска к концерну были поданы 4 сентября 2018 года. Первым из них завод, являющийся единственным в России производителем боевых машин пехоты, потребовал с ООО 22 973 200,05 рубля, а вторым — 2 687 833 055,85 рубля. Второй иск из-за недочетов до 5 октября 2018 года оставлен без движения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО, выступающее в деле ответчиком, создано 8 сентября 2003 года в Москве, его уставный капитал — 512 755 400 рублей, основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Гендиректор — Александр Кильдиров, учредители — ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», также входящее в концерн «Тракторные заводы», и Алла Кружкова, которая является гендиректором ОАО «Агромашхолдинг». Последнее учреждено ОАО «Сибмашхолдинг» и ООО «Внешнеторговая компания «ВГТЗ», оба общества уже ликвидированы.

Компания — ответчик также является соучредителем московского ООО «АМХ-Инвест», вторым соучредителем, но с мизерной долей которого выступает Михаил Болотин — председателя совета директоров концерна «Тракторные заводы». В свою очередь, ООО «АМХ-Инвест», специализирующееся на вложениях в ценные бумаги, выступало соучредителем уже ликвидированных на сегодня ООО «Орловский комбайновый завод» и ООО «Красор».

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Напомним, машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков компания в восьми регионах России. Помимо Курганской области, предприятия работают в Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. В 2011 году концерн получил кредит у шести банков, а в 2015 году его выкупил Внешэкономбанк, сумма задолженности группы превысила 68,5 млрд рублей. Группа не смогла рассчитаться по долгам и спустя два года ВЭБ обратился в суды. В частности, кредитор потребовал банкротства управляющей компании — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». До настоящего времени компания находится под наблюдением, решение о переходе к следующему этапу банкротства не принято, 28 августа 2018 года производство по иску было приостановлено.

Также в августе 2018 года концерн был передан государственной корпорации «Ростех». Она возьмёт под управление оборонный «пул» группы, а для гражданских предприятий будет найден частный инвестор. Тогда же глава ВЭБ Игорь Шувалов заверил, что концерн ждёт финансовое оздоровление и реструктуризация долгов.

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Между тем, в начале сентября 2018 года банкротом был признан гендиректор концерна Альберт Баков, на очереди аналогичный иск того же ПАО «Бинбанк» к председателю совета директоров концерна Михаилу Болотину. Слушания назначены на 11 сентября 2018 года.

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Дело о банкротстве Курганмашзавода тянется с середины марта 2017 года, когда в суд обратилось ПАО «Трансфин-М», выставившее претензии на 129 132 079,07 рубля. Позднее к нему присоединились с теми же требованиями еще восемь компаний. Среди заявителей, потребовавших признать уральское предприятие несостоятельным, — АО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» и госкопорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). Именно последняя выставила самые существенные претензии из всех кредиторов — свыше 68,51 млрд рублей. Большинство притязаний на банкротство Курганмашзавода из заявленных были отклонены, в том числе и первоначального истца, но иск ВЭБ пока так и не рассмотрен. Слушание должно было пройти 6 сентября 2018 года, но заседание снова отложили — на этот раз на 9 октября 2018 года.

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