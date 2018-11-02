Пятница, 2 Ноября 2018 года
09:40:37 МСК

ЦБ РФ открыл новый телефонный номер для обращений граждан

Экономика

Старый телефонный номер заменен на более удобный для запоминания

ЦБ РФ открыл новый телефонный номер для обращений граждан
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 2 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  В Банке России с 1 ноября начал работать новый телефонный номер для обращений граждан. Звонки на новый телефонный номер 8−800−300−30−00 будут бесплатными. Он предназначен для звонков с городских и мобильных телефонов, сообщается на сайте регулятора

Вместе с тем для звонков с городских и мобильных телефонов, а также для звонков из роуминга с 1 ноября начал работать номер 8−499−300−30−00. Отмечается, что старый телефонный номер заменен на более удобный для запоминания, чтобы облегчить гражданам процесс обращения в ЦБ с жалобами.

Регулятор гарантирует, что обратившиеся по телефонам горячей линии граждане обязательно получат ответ от специалиста Единого коммуникационного центра Центробанка РФ.

Читайте: ЦБ хочет получить полномочия по блокировке сайтов мошеннических организаций

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России намерен получить полномочия по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о мошеннических организациях. Также регулятор предлагает усилить свою роль в выявлении и пресечении незаконных финансовых операций, осуществляемых с использованием кибератак.

А также: Банк России поставил рекорд по золоту

ЦБ РФ не наблюдает влияния возможных санкций на динамику вкладов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить