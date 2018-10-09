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ЦБ РФ не наблюдает влияния возможных санкций на динамику вкладов

Экономика

Переток валютных вкладов незначителен

ЦБ РФ не наблюдает влияния возможных санкций на динамику вкладов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 9 октября 2018, 15:35 — REGNUM  Возможность введения Вашингтоном новых санкций против РФ не отразилась на динамике вкладов в августе и сентябре. Об этом 9 октября рассказал журналистам зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

По его словам, перетока средств из государственных банков в частные не заметно, равно как и из частных банков в государственные. Переток валютных вкладов незначителен.

Наблюдалось лишь снятие валютных вкладов, и, по сути, заполнение ячеек. Таким образом, регулятор не рассматривает сейчас новые санкции как фактор, от которого меняется состояние вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по сентябрь 2018 года включительно весь банковский сектор России заработал на 58% больше, чем за тот же период прошлого года. Прибыль составила 1,068 трлн рублей, заявил Поздышев.

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