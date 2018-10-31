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ЦБ хочет получить полномочия по блокировке сайтов мошеннических организаций

Экономика

Регулятор разработал концепцию противодействия недобросовестным действиям на финрынке

ЦБ хочет получить полномочия по блокировке сайтов мошеннических организаций
AlfredMuller

Москва, 31 октября 2018, 22:20 — REGNUM  Банк России намерен получить полномочия по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о мошеннических организациях. Соответствующее предложение содержится в разработанной регулятором Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке.

«Предполагается законодательно закрепить полномочия Банка России по блокированию сайтов сети интернет, распространяющих информацию о деятельности организаций, осуществляющих мошеннич скую деятельность под видом предоставления финансовых услуг», — говорится в документе.

Также регулятор предлагает усилить свою роль в выявлении и пресечении незаконных финансовых операций, осуществляемых с использованием кибератак. В этих целях, в частности, предлагается установить для некредитных финансовых организаций обязательные требования к обеспечению безопасности информации при осуществлении их деятельности.

Кроме этого, ЦБ предлагать обязать операторов поисковых систем присваивать указателю страницы сайта финансовой организации специальное обозначение (маркировку).

В документе отмечается, что за период с января по июнь 2018 года Банком России была инициирована блокировку 1104 интернет-сайтов. В отношении 208 нелегальных форекс-дилеров регулятором были направлены материалы в правоохранительные органы. С начала года ЦБ также выявил 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид.

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Банковское дело
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